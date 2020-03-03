راموس يطالب ريال مدريد بالتواجد أمام السيتي

الإثنين 2 مارس 2020

طالب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد إدارة ناديه بضرورة، أن تتوجه الإدارة لاستئناف قضية رفع البطاقة الحمراء، التي نالها خلال مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

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ووفقا للعديد من التقارير الأوروبية، فإن قائد ريال مدريد يرغب بالتواجد خلال مواجهة الإياب القادمة، حيث أنه يرى بأن المخالفة التى ارتكبها لا تستحق تلك العقوبة وبها نسبة وتناسب لقرار الحكم.

وكان راموس، قد ارتكب مخالفة بعرقلة جيسوس مهاجم السيتي، حتى يتلقى بطاقة حمراء ويتسبب بحرمان البرازيلي من هدف محقق، قبل أن يهدي زميله كارفخال أبناء جوارديولا الفوز الأول لهم بالتاريخ على ريال مدريد بأرضه سانتياجو برنابيو، عقب ضرب جيسوس، من الخلف ويتسبب بركلة جزاء يسجلها كيفين دي بروين.

ونجح بالأمس ريال مدريد، في استعادة صدارة الدوري الإسباني بالفوز على غيمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، حتى تكون لديه حماسة الانتصارات ونشوة التقدم للأمام حينما يواجه السيتي الأسبوع المقبل.