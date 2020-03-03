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كورونا وراء تأخر وصول مدرب الأهلي الجديد 

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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الإثنين 2 مارس 2020

ذكرت تقارير صحفية سعودية عن السبب حول تأخر وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي السعودي، فلادان ميلويفيتش، الذي تم تعيينه خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس، ولذلك لمدة موسم ونصف. 

وطبقًا لما جاء في  صحيفة “الشرق الأوسط” ، فإن سبب تأخر حضور المدرب الصربي، تشديد الإجراءات الوقائية لراغبي الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة بعد انتشار مرض كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنه من المفترض أن يصل المدرب الجديد وجهازه إلي مدينة جدة اليوم الإثنين، بعد الحصول علي تأشيرة دخول المملكة من أجل تولي قيادة الفريق.    والجدير بالذكر أن النادي الأهلي جمع ٣٤ نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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