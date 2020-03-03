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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا وراء تأخر وصول مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
ذكرت تقارير صحفية سعودية عن السبب حول تأخر وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي السعودي، فلادان ميلويفيتش، الذي تم تعيينه خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس، ولذلك لمدة موسم ونصف.
وطبقًا لما جاء في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن سبب تأخر حضور المدرب الصربي، تشديد الإجراءات الوقائية لراغبي الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة بعد انتشار مرض كورونا.
وأوضحت الصحيفة أنه من المفترض أن يصل المدرب الجديد وجهازه إلي مدينة جدة اليوم الإثنين، بعد الحصول علي تأشيرة دخول المملكة من أجل تولي قيادة الفريق. والجدير بالذكر أن النادي الأهلي جمع ٣٤ نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
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