الامارات | تشلسي وليفربول.. موعد المباراة بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي وليفربول.. موعد المباراة بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام، اليوم، مباراة مهمة في كأس الاتحاد الإنجليزي، تجمع تشلسي أمام ليفربول في استاد "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزى، وهي المباراة التي يسعى من خلالها ليفربول إلى العودة للانتصارات، بعد تعرضه لأول خسارة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد تأهل لدور الـ16 بعد تغلبه على شورزسبري تاون، بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف، وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 45:11 مساءً بتوقيت الإمارات.

وخسر ليفربول مباراة فى الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ يناير 2019، لتنتهي سلسلة من 44 مباراة دون خسارة في المسابقة، استمرت لـ422 يوماً.