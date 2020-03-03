شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: لن نسمح بتكرار أحداث السوبر.. «ماينفعش نوصل للشكل ده» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لن يسمح بتكرار الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي.

وتابع «صبحي»، في تصريحات تليفزيونية: «جميع الأندية لديها لوائح تطبقها على اللاعبين، وكل اتحاد لديه لوائح يطبقها على الأندية».

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وأضاف: «مش عاوزين الكلام ده يحصل تاني، وبنقول للجماهير إحنا عاوزين نساعدكوا تحضروا المباريات، ومحتاجين إننا نقضي على التعصب، وحاليًا بنعمل حملات للقضاء على هذه المشكلة».

وكشف: «في الفترة الصغيرة اللي فاتت كان في حوارات مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وكذلك تحدثنا مع اتحاد الكرة، إن الموضوع مكانش يبقى بالشكل ده، وإن ماينفعش الكرة المصرية توصل للشكل ده، مش هانقبل بإن ده يحصل».