شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس يكشف تفاصيل مفاوضاته مع تشيلسي ويوفنتوس: «كنت بتلكك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن دخوله في مفاوضات مع ناديي تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي للانتقال إليهما عقب مشاركته بكأس العالم 1990، موضحًا أنه من قام برفض تلك العروض.

وأوضح «الكأس»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «نمبر وان» بقناة «النهار»، أنه تلقى مكالمة من مسؤولي تشيلسي على هاتف منزله، طلبوا منه خلالها التوقيع مع الفريق اللندني لمدة 5 سنوات، وهو ما رفضه، موضحًا لهم أن الفترة «طويلة»، مشيرًا إلى أنه كان «بيتلكك» لكي لا ينتقل إلى لندن.

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وتابع نجم الزمالك السابق أن تشيلسي كان مستعدًا لاستثنائه من قاعدة التوقيع لخمس سنوات، والتي كانت متبعة مع جميع اللاعبين في النادي، في مقابل التوقيع معهم لمدة 3 سنوات، إلا أنه رفض أيضًا طالبًا التوقيع لمدة موسم واحد، وهو ما لم يلقَ قبولًا من الفريق الإنجليزي.

واستطرد «الكأس» في روايته أنه أيضًا تلقى عرضًا من يوفنتوس عن طريق أحد الوكلاء، مفسرًا سبب رفضه الاحتراف في الناديين الكبيرين قائلًا إن تلك العروض وصلته بعد وفاة والدته بوقت قليل وكان والده يحتاجه، خاصة في ظل تراجع حالته الصحية، لذا فضل التضحية بالعرضين من أجل والده وعائلته.