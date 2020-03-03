شكرا لقرائتكم 22 لاعباً فى قائمة المصري استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واختار طارق العشرى المديرالفنى للفريق ، 22 لاعبا معه على المغرب وهم أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، خالد مصطفى ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ،حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، محمد جابر ، أحمد عادل ميسي ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

واقيمت مباراة الذهاب الأحد الماضى و انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق .

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وأحرز هدفي نهضة بركان محسن ياجور في الدقيقتين 44 و82، فيما سجل هدفي المصري مفتاح طقطق في الدقيقة 46 وزهير لعروبي، حارس نهضة بركان، الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61 .

وحرص الجهاز الفني بقيادة طارق العشرى على متابعة شرائط الفيديو لفريق نهضة بركان ، سواء لمباراة الفريق البورسعيدى امام نظيره المغربى في الذهاب ، أو مباريات نهضة بركان بصفة عامة ، للوقوف على نقاط القوة و الضعف في الفريق ، و تحديد كيفية التعامل معها في مباراة العودة .

وكان عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفريق المصرى قد عقد جلسة مع لاعبى الفرق طالبهم خلالها بالحفاظ على صورة مصر في المحافل الخارجية لاسيما بعد الأحداث السيئة التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك في الإمارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر