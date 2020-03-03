شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. ميشيل يجهز حراس الأحمر بجلسات منفردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتحدث ميشيل مع لطفي، في حضور المترجم الدكتور عمرو محب، لنقل بعض التعليمات وتحفيز الحارس، وذلك في إطار سياسته لتجهيز جميع الحراس لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

ويقود ميشيل اليوم التدريبات التي يشارك بها الحراس الثلاثة "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير"، بعد الإكتفاء بمران استشفائي أمس بمشاركة جميع اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.