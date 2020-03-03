شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. ميشيل يجهز حراس الأحمر بجلسات منفردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتحدث ميشيل مع لطفي، في حضور المترجم الدكتور عمرو محب، لنقل بعض التعليمات وتحفيز الحارس، وذلك في إطار سياسته لتجهيز جميع الحراس لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.
ويقود ميشيل اليوم التدريبات التي يشارك بها الحراس الثلاثة "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير"، بعد الإكتفاء بمران استشفائي أمس بمشاركة جميع اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
كانت هذه تفاصيل خبر صن داونز ضد الأهلي .. ميشيل يجهز حراس الأحمر بجلسات منفردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.