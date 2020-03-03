شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. الأحمر يتدرب اليوم على ملعب كلية التكنولوجيا ببريتوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب كلية التكنولوجيا ( الجامعة) في مدينة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
وحدد الجهاز الفني، الثانية والنصف ظهر اليوم لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب التدريب.
ويبحث الاهلي عن العودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق على بطل جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل.
ووصلت بعثة الأهلي أمس إلى مدينة بريتوريا في رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ الإقلاع من مطار القاهرة مساء الأحد الماضي.
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