شكرا لقرائتكم قمصان: درسنا صن داونز جيداً..وجاهزون للعودة للقاهرة بتأشيرة الصعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال قمصان، أن رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا كانت شاقة إلى حد ما، ولكن بمجرد الوصول، سيطرت حالة من التركيز الشديد على كافة اللاعبين، وانصب تركيزهم على مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وأوضح قمصان، أن تفاؤل جماهير الأهلي أمرا معتادا وليس غريباً عليهم، وانهم دائما ما يكون لديهم الثقة في فريقهم في الأوقات الصعبة على وجه التحديد، وأن الجهاز الفني وجميع اللاعبين يرغبون في إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم من خلال قطع خطوة جديدة نحو لقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال حسم التأهل إلى دور نصف نهائي البطولة في مواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل.

وشدد المدرب المساعد، على أن الفريق خاض شوطا أمام صن داونز في القاهرة وقدم اداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط اقصائي وفي نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائي، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.

وتحدث قمصان، عن فريق صن داونز، قائلا، أن الفريق يلعب بأسلوبين مختلفين في البطولة سواء على ملعبهم ووسط جماهيرهم أو لقاءتهم في الخارج..ولكن بشكل عام الفريق منظم جدا، ولديه استقرار فني منذ ما يقرب من 8 سنوات.

وأضاف: صن داونز لا يتعرض لضغوط وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفني والخططي.

وأشار المدرب المساعد إلى ان الجهاز الفني شاهد أكثر من مباراة للفريق وأن الجهاز الفني يقف على كافة التفاصيل الخاصة بالجوانب الفنية والخططية لفريق صن داونز، وأنه يآمل أن يكون التوفيق حليف الاهلي في المباراة ويعود إلى القاهرة بتذكرة التأهل.

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وقال قمصان: صن داونز أحرج الكبار في البطولة وان الأهلي بطل إفريقيا ويحترم جميع منافسيه بشكل عام..واجهنا سوء حظ في السنوات الاخيرة في البطولة الإفريقية ولكن هناك إصرار وعزيمة على تحقيق طموحات ورغبة الجماهير بالفوز باللقب.

وأكد المدرب المساعد، على جاهزية صفوف الفريق باستثناء الغيابات بسبب الإصابات.

وأشاد قمصان، بقرار السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا، ووصفه بأنه موفق جدا، خاصة أن الفريق عاني الموسم الماضي من نقص الأوكسجين والتعود على الاجواء وهو ما تم تلافيه هذا الموسم من خلال التواجد مبكرا.

وقال سامي قمصان، ان وجود محمود الخطيب كريس للبعثة مسئولية كبيرة ورسالة قوية في نفس الوقت، وان رئيس النادي قامة وقيمة كبيرة، وأكد على ان اللاعبين لديهم المسئولية والرغبة في إسعاد جماهيره.

ووجه رسالة لجماهير النادي الأهلي مؤكدا أنه سيظل رقم 1 والداعم القوي للفريق .

واختتم سامي قمصان، حديثه مؤكدا أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق كان لديه هدف واضح ومحدد منذ توليه المهمة وهو ان الفريق هو النجم، وأنه لا يوجد لاعب اساسي أو بديل وأنه نجح إلى حد كبير في هذه المهمة من خلال تجهيز جميع اللاعبين في القائمة للتواجد في المباريات الرسمية، على غرار ما يحدث في الفرق الكبرى في اوروبا.