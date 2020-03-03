شكرا لقرائتكم للمرة الثالثة على التوالى.. هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كانت هنا جودة قد تصدرت التصنيف لشهر يناير و فبراير ، و أخيرا مارس، ليكون التصدر للمرة الثالثة ، وهو ما لم يحدث من قبل لأى لاعبة .

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الرسمية " بشكر كل أهلي وأصدقائي ومدربيني علي وقفتهم جنبي في الفوز والخسارة ..لازلت في بداية الطريق إلي حلمي .. ميدالية أوليمبية لمصر في تنس الطاولة..دعواتكم جميلة .

قرر الجهاز الفنى لمنتخب سيدات تنس الطاولة بقيادة أشرف حلمى ضم هنا جودة لاعبة الناشئين تحت 12 سنة، للمشاركة مع السيدات فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 22 إلى 29 مارس الجارى بكوريا الجنوبية.

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وقالت لاعبة الأهلي وقتها ، إن اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطنى لم يكن مفاجأة، خاصة أنها قدمت موسماً جيداً مع النادى الأهلى وحصلت على العديد من الدورات الخارجية خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الطفلة هنا حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى.

كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق في تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية.

يذكر أن منتخب الطاولة كان من المقرر مشاركته في بطولة قطر الكبرى، غلا انه تم منعهم من المشاركة بعد قرار الجانب القطرى بمنع دخول المصريين و غيرهم الى قطر بعد تفشى مرض الكورونا .