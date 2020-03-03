شكرا لقرائتكم "تعهد نزاهة" شرطا للترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، شرطا للمرشحين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وهى توقيع أي مرشح على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

ويعد هذا التعهد بمثابة إقرار من المرشح بعدم سقوطه فى فخ تعارض المصالح الذى تحرمه اللائحة الجديدة، وفى حالة ثبوت تورط المرشح فى أى شبهة تعارض مصالح بين عمله الخاص وعضوية اتحاد الكرة، سيكون معرضا للخروج من السباق الانتخابى حال تم الطعن عليه.

واستقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.

وتعتبر أهم البنود التى شملتها اللائحة الجديدة ما يلى:



استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين).

وضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما.

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تفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل فى مجال الاعلام أو التسويق الرياضى أو أى مجال يتأثر بعمله فى اتحاد الكرة.

زيادة عدد أعضاء العنصر النسائى فى المجلس الجديد إلى اثنتين.

ومن المقرر أن يصيغ الاتحاد الدولى لكرة القدم هذه البنود قبل عرضها على اتحاد الكرة والجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.