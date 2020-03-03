شكرا لقرائتكم هيرمان ماير يكشف تطورات إصابة حمدي فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسلم تقريرا طبيا جديدا عن حالة حمدي فتحي، من الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له خياطة غضروف الركبة في ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده في معسكر المنتخب الوطني.

وأكد ماير، في تقريره أن حالة حمدي فتحي، مطمئنة إلى حد كبير، وأن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه داخل مقر النادي في القاهرة يسير بصورة نموذجية، وفقا لما تم الإتفاق عليه في وقت سابق.

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وطالب هيرمان ماير، باستمرار اللاعب، في تنفيذ الجزء المتبقي من البرنامج العلاجي والتأهيلي..وجاء ذلك خلال تقرير مفصل قدمه للجهاز الطبي بالنادي والذي أبدى فيه تفاؤله بعد تحسن حالة اللاعب بشكل كبير.

وكان حمدي فتحي، قد توجه إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد الإنتهاء من المرحلة الاولى التي شهدت راحة تامة للاعب استمرت ما يقرب من شهر ونصف، ثم بدأ في المرحلة الثانية والتي اشتملت على اداء فقرات علاج طبيعي..وخلال زيارته مؤخرا إلى ألمانيا خضع فتحي، لفحص طبي جديد أكد تحسن حالته وهو ما وصفه الطبيب المعالج له خلال تقريره الذي تسلمه الجهاز الطبي بالنادي.