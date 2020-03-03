شكرا لقرائتكم مسئول صن داونز يزور بعثة الأهلي للتنسيق قبل موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للإطمئنان على كافة الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.
وحسم الأهلي جولة الذهاب في القاهرة بهدفين دون رد، فيما يخوض الفريقان مباراة العودة في الثالثة عصر السبت المقبل.
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