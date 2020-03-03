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مسئول صن داونز يزور بعثة الأهلي للتنسيق قبل موقعة الحسم

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جدة - عمرو شويل يزور مدير نادي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم ،الثلاثاء، مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مدينة بريتوريا، للتنسيق مع الجهاز الإداري للاهلي، قبل مواجهة الفريقين التي تقام الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

 

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للإطمئنان على كافة الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.

 

وحسم الأهلي جولة الذهاب في القاهرة بهدفين دون رد، فيما يخوض الفريقان مباراة العودة في الثالثة عصر السبت المقبل.

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