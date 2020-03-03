شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج بعثة الأهلي قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه أيام "الثلاثاء الأربعاء والخميس" في الثالثة عصرا على ملعب الجامعة للتكنولوجيا في مدينة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق في نفس توقيت المباراة للتأقلم على الأجواء قبل جولة الإياب أمام صن داونز التي تقام على استاد لوكاس موريبي يوم السبت الحاسمة لتذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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ووفقا لنظام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخوض الفريق الضيف حصة تدريبية على الملعب الرئيسي الذي تقام عليه المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم السبت الماضي في حضور جماهيري يقدر ب30 ألف مشجع.