شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: جاهزون لمواجهة صن داونز ونتيجة مباراة الذهاب خارج حساباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، والحاسمة لتذكرة الصعود إلى نصف النهائي في المشوار الإفريقي.

وقال مدير الكرة: مباراة الذهاب التي اقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، صفحة وانتهت في حسابات الجهاز الفني واللاعبين ونخوض مباراة يوم السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

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وأوضح عبدالحفيظ، أن فريق صن داونز من أفضل فرق القارة السمراء بعد المردود الذي قدمه على الصعيد القاري، والذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسا وخصما قويا، وليس فريقا سهلا على الإطلاق.

وأكد مدير الكرة أن مواجهة الفريقين "الأهلي وصن داونز" التي ستقام يوم السبت المقبل ستكون صعبة على الفريقين، وأن نتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلي والذي يلعب على أن المباراة المقبلة هي الأولى والتي يسعي من خلالها إلى تحقيقه هدفه ببلوغ نصف نهائي البطولة.

وشدد عبدالحفيظ، على أن الاهلي في حالة من التركيز الشديد، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.