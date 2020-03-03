جبن ومربى وبيض على مائدة إفطار الأهلي فى جنوب أفريقيا

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جدة - عمرو شويل خلد لاعبو الأهلي للراحة منذ قليل بعد الانتهاء من تناول وجبة الإفطار صباح اليوم،الثلاثاء، بفندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل في أياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبدأ لاعبو فريق الأهلى تناول وجبة الإفطار من الثامنة والنصف وخلدوا للراحلة في غرفهم قبل تناول وجبة الغذاء المقرر لها الحادية عشر والنصف من صباح اليوم ثم التحرك إلى ملعب الجامعة الذى سيتدرب عليه الفريق في الثالثة من عصر اليوم وهو نفس توقيت المباراة، وجاءت وجبة الإفطار خفيفة عبارة جبن ومربى وبيض بجانب الفاكهة.
ويقوم الشيف محمد الدالي الذى اصطحبه الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا بتجهيز وجبات الفريق على مدار اليوم في قاعة مُخصصة للاعبين من أجل تناول الوجبات فيها بعيداً عن مطعم الفندق.
وكان الأهلى قد اكتفى بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على إحدى الحدائق التى تبعد أمتارا قليلة عن فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.
وتراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة خوض مران أمس على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين فى الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح أمس، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذى يُرافق الفريق فى جنوب أفريقيا على حضور المران.
وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.
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