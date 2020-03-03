شكرا لقرائتكم اتحاد السلة يعدل ملاعب نصف نهائي دورى السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد كرة السلة تعديل ملاعب الدور قبل النهائي من بطولة دورى السوبر، و الذى يقام أيام 5 و 7 و 10 و 12 و 16 مارس الجارى .

وكان من المقرر أن تقام المباريات الأولى و الثانية على ملاعب الأندية الأفضل في الترتيب، والثانية و الثالثة على ملاعب الأندية الأخرى ، اما المباراة الخامسة فتقام على ملاعب محايدة يحددها الاتحاد حالة الحاجة اليها .

وجاء قرار اتحاد كرة السلة بإقامة أول ٤ مباريات في نصف نهائي دوري السوبر على ملاعب الأندية بحيث تقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية في ترتيب الدوري "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة في حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد .. بالإضافة إلى إقامة الدور النهائي على ملاعب محايدة

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جاء قرار التعديل بعد اعتراض كل من أندية الأهلى و الزمالك و الجزيرة على الملاعب ، فتم عقد جلسة طارئة باتحاد كرة السلة ، و بناءا عليه تم تعديل الملاعب .

وتقام منافسات نصف النهائى بنظام best of 5 أيضا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، والفائزفى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل .

وتأهل إلى قبل النهائى كل من الأهلى والزمالك و الجزيرة والاتحاد السكندرى .

جاء تأهل الجزيرة بعد التغلب على سموحة فى 3 مباريات من اصل 4، وهو نفس حال الزمالك الذى تغلب على سبورتنج فى 3 مباريات من اصل 4، وفاز الأهلى على التأمين فى 3 مواجهات، وهى نفس نتيجة الاتحاد امام طلائع الجيش .