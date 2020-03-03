طباخ تونسي يأمل في إعادة وست بروميتش إلى الأضواء

يعتمد نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على طباخ تونسي من أجل الإشراف على عملية تغذية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى جميع المراحل السنية في النادي.

Advertisements

ويتصدر وست بروميتش ألبيون ترتيب دوري الدرجة الأولى "الشامبيونشيب" بـ 69 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه فريق ليدز يونايتد.

ويطمح وست بروميتش في العودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، تحت إشراف المدرب الكرواتي سلافن بيليتش.

ورصدت "العربية" خلال تواجدها في فترة المعايشة التي يقضيها المدافع الدولي السعودي أسامة هوساوي مع النادي الإنجليزي، على إشراف الطباخ التونسي على تغذية اللاعبين في النادي الساعي للعودة إلى الدرجة الممتازة، وأوضح في تصريحات بأنه سبق وعمل في عدة أندية إنجليزية أيضا.