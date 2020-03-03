أبرزها قمة ليفربول وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 3 مارس 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية. ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها: كأس الاتحاد الإنجليزي ليفربول X تشيلسي تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2. وست بروميتش X نيوكاسل يونايتد تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3. Advertisements ريدينج X شيفيليد يونايتد تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 13. كأس ألمانيا ساربريكين X فورتونا دوسلدورف - 07:30 مساءً شالكه 04 X بايرن ميونيخ - 09:45 مساءً الدوري البرتغالي فاماليكاو X سبورتيج لشبونة - 10:00 مساءً

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