بسبب الشحن الزائد.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى جماهير الترجي قبل المواجهة الحاسمة

وجه رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، رسالة إلى جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك قبل مواجهة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وفي مقطع فيديو بثه برنامج "زمالكاوي" على شاشاة قناة الزمالك، قال مرتضى منصور: "يا جماهير تونس الشقيقة نحن ضيوفكم، وأتمنى أن تكون روح الود والاحترام هي السائدة في استقبال الزمالك، مثلما كان الأمر هنا في القاهرة بالذهاب".

Advertisements

وأضاف منصور: "تدخلت فى الحال حينما أبلغني السفير التونسي في مصر عن القبض على بعض مشجعي الترجي بسبب الشغب وإلقاء الشماريخ في الأرض، وتم الإفراج عنهم".

وأكد رئيس الزمالك حسن استقبال فريق الترجي في القاهرة، في ظل العلاقة التاريخية التي تجمع الفريقين المصري والتونسي.

يشار إلى أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيلتقيا مجدداً يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ذاته.