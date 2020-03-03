شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل يجهز حراس الأهلى بجلسات منفردة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على عقد جلسة منفردة مع على لطفى، حارس الفريق، بعد وصول البعثة إلى مدينة بيرتوريا فى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى.
وتحدث ميشيل مع لطفى، فى حضور المترجم الدكتور عمرو محب، لنقل بعض التعليمات وتحفيز الحارس، وذلك فى إطار سياسته لتجهيز جميع الحراس لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.
ويقود ميشيل اليوم التدريبات التى يشارك بها الحراس الثلاثة "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير"، بعد الاكتفاء بمران استشفائى أمس بمشاركة جميع اللاعبين للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.
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