شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يجتمع بإيهاب جلال واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة جلسة مع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى، وبحضور لاعبى الفريق.

وأكد عبد السلام أن مجلس الإدارة لديه ثقة كاملة فى المدرب إيهاب جلال والجهاز الفنى الجديد للفريق، لاستعادة الانتصارات لوجود تفاهم وارتياح كبير بين المدرب واللاعبين، مشددا على أن جلال يعد من المدربين الكبار على الساحة المحلية، وله نجاحات كبيرة سابقة مع الفريق ستكون قاعدة الارتكاز لإعادة الفريق لمكانته وسط الكبار.

من جانبه أكد إيهاب جلال سعادته بعودته لتدريب المقاصة مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتف جهود الجميع، لاستعادة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق في الدوري والابتعاد عن مراكز المؤخرة.

وأشاد جلال بجميع اللاعبين مؤكدا انهم من افضل العناصر في الدوري المصري ولكن يحتاجوا لمزيد من التركيز والاصرار .

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وعلي الجانب الآخر أعلن وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الفريق سيدخل معسكر مغلق لمدة أسبوع بمدينة الاسماعيلية بداية من يوم غد الأربعاء في اطار الاستعداد لمباراة اسوان المقرر اقامتها يوم الخميس 12 مارس بالجولة 18 بالدورى.

وأوضح هويدى أن الجهاز الفني يسعى من خلال المعسكر إلى رفع المعدلات البدنية والفنية بهدف رفع معدلات اللياقة والتركيز للاعبين، ويدرس الجهاز الفني اقامة مباراة ودية أو أكثر على هامش المعسكر، استعدادا للدور الثاني للدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة تدريبه في الخامسة مساء اليوم تحت قيادة المدير الفنى إيهاب جلال وجهازه المعاون، وذلك على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى.