شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: درسنا صن داونز جيداً.. وجاهزون للعودة للقاهرة بتأشيرة الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن جميع الأمور تسير على ما يرام داخل بعثة الفريق المتواجدة بمدينة بيرتوريا فى جنوب أفريقيا، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى فى جولة الإياب بدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وقال قمصان إن رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا كانت شاقة إلى حد ما، لكن بمجرد الوصول، سيطرت حالة من التركيز الشديد على اللاعبين، وانصب تركيزهم على مواجهة بطل جنوب أفريقيا.

وأوضح قمصان أن تفاؤل جماهير الأهلي أمر معتاد وليس غريباً عليهم، وأنهم دائما ما يكون لديهم الثقة في فريقهم في الأوقات الصعبة على وجه التحديد، وأن الجهاز الفني وجميع اللاعبين يرغبون في إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم من خلال قطع خطوة جديدة نحو لقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال حسم التأهل إلى دور نصف نهائي البطولة في مواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل.

وشدد المدرب المساعد على أن الفريق خاض شوطا أمام صن داونز في القاهرة وقدم اداء قويا، ولكن يبقى الشوط الثاني والحاسم يوم السبت المقبل وهو شوط اقصائي وفي نفس الوقت مؤهل إلى دور نصف النهائي، ويحتاج إلى التركيز بشكل أكبر.

وتحدث قمصان عن فريق صن داونز، قائلا، أن الفريق يلعب بأسلوبين مختلفين في البطولة سواء على ملعبهم ووسط جماهيرهم أو لقاءتهم في الخارج..ولكن بشكل عام الفريق منظم جدا، ولديه استقرار فني منذ ما يقرب من 8 سنوات.

وأضاف: صن داونز لا يتعرض لضغوط وهو ما يجعله يقدم مباريات قوية على المستوى الفني والخططي.

Advertisements

وأشار المدرب المساعد إلى أن الجهاز الفنى شاهد أكثر من مباراة للفريق وأن الجهاز الفني يقف على كافة التفاصيل الخاصة بالجوانب الفنية والخططية لفريق صن داونز، وأنه يآمل أن يكون التوفيق حليف الاهلي في المباراة ويعود إلى القاهرة بتذكرة التأهل.

وقال قمصان: صن داونز أحرج الكبار في البطولة وان الأهلي بطل إفريقيا ويحترم جميع منافسيه بشكل عام..واجهنا سوء حظ في السنوات الاخيرة في البطولة الإفريقية ولكن هناك إصرار وعزيمة على تحقيق طموحات ورغبة الجماهير بالفوز باللقب.

وأكد المدرب المساعد، على جاهزية صفوف الفريق باستثناء الغيابات بسبب الإصابات.

وأشاد قمصان بقرار السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا، ووصفه بأنه موفق جدا، خاصة أن الفريق عاني الموسم الماضي من نقص الأوكسجين والتعود على الاجواء وهو ما تم تلافيه هذا الموسم من خلال التواجد مبكرا.

وقال سامى قمصان إن وجود محمود الخطيب كرئيس للبعثة مسئولية كبيرة ورسالة قوية في نفس الوقت، وان رئيس النادي قامة وقيمة كبيرة، وأكد على ان اللاعبين لديهم المسئولية والرغبة في إسعاد جماهيره.

ووجه رسالة لجماهير النادي الأهلين مؤكدا على أنه سيظل رقم 1 والداعم القوي للفريق

واختتم سامي قمصان، حديثه مؤكدا ان رينيه فايلر المدير الفني للفريق كان لديه هدف واضح ومحدد منذ توليه المهمة وهو ان الفريق هو النجم، وأنه لا يوجد لاعب اساسي أو بديل وأنه نجح إلى حد كبير في هذه المهمة من خلال تجهيز جميع اللاعبين في القائمة للتواجد في المباريات الرسمية، على غرار ما يحدث في الفرق الكبرى في اوروبا.