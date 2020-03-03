شكرا لقرائتكم خبر عن ماير يكشف تطورات إصابة حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقريرا طبيا جديدا عن حالة حمدى فتحى، من الخبير الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له خياطة غضروف الركبة فى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى.

وأكد ماير فى تقريره أن حالة حمدى فتحى مطمئنة إلى حد كبير، وأن البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يقوم بتنفيذه داخل مقر النادى فى القاهرة يسير بصورة نموذجية، وفقا لما تم الإتفاق عليه في وقت سابق.

وطالب هيرمان ماير، باستمرار اللاعب، في تنفيذ الجزء المتبقي من البرنامج العلاجي والتأهيلي..وجاء ذلك خلال تقرير مفصل قدمه للجهاز الطبي بالنادي والذي أبدى فيه تفاؤله بعد تحسن حالة اللاعب بشكل كبير.

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وكان حمدي فتحي، قد توجه إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد الإنتهاء من المرحلة الاولى التي شهدت راحة تامة للاعب استمرت ما يقرب من شهر ونصف، ثم بدأ في المرحلة الثانية والتي اشتملت على اداء فقرات علاج طبيعي..وخلال زيارته مؤخرا إلى ألمانيا خضع فتحي، لفحص طبي جديد أكد تحسن حالته وهو ما وصفه الطبيب المعالج له خلال تقريره الذي تسلمه الجهاز الطبي بالنادي.

وتضم قائمة الأهلى فى جنوب افريقيا كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.