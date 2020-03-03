شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أجاى أمل الأهلاوية فى قيادة الجبهة اليسرى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلق الجماهير الأهلاوية آمالا عريضة على النيجيرى جونيور أجاى لاعب النادى الأهلى فى قيادة الجبهة اليسرى بجانب التونسى على معلول، فى مواجهة صن داونز المحدد لها السبت المقبل فى إطار إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب الأخير بجنوب أفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلى وصن داونز فى الذهاب تألقا لافتا للجبهة اليسرى التى قادها معلول وأجاى، قبل أن يتعرض معلول لإجهاد فى العضلة الأمامية، ويصاب أجاى بإجهاد فى العضلة الضامة، وقلل الجهاز الطبى بالأهلى من تأثير إصابة الثنائى معلول وأجاى على لحاقهما بمباراة العودة، مؤكداً لحاق الثنائى بموقعة بريتوريا.

ويبدو أن الجبهة اليسرى فى الأهلى تشكل خطورة على الخصم، حيث نجح معلول فى تسجيل هدفى لقاء الذهاب فى المباراة التى انتهت بنتيجة 2 /0 يوم السبت الماضى بحضور جماهيرى كبير فى استاد القاهرة.

وغادرت بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء أول أمس، الأحد، إلى جنوب أفريقيا فى رحلة استغرقت حوالى ثمانى ساعات و10 دقائق، ووصلت صباح أمس الإثنين قبل أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتضم قائمة الأهلى فى جنوب أفريقيا كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى. ويرصد الخليج 365 لقطات لأجاى فى الصور التالية..

Advertisements



أجاى فى سيفى



أجاى بالزى النيجيرى



أجاى



أجاى 3



أجاى 2