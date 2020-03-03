فايلر يجتمع بالجهاز المعاون فى فندق الإقامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وباقى أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالفترة التى تسبق مواجهة بطل جنوب أفريقيا، سواء فيما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.
ووضع فايلر برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ الفريق في تنفيذه ابتداء من اليوم بعد الإكتفاء بمران خفيف أمس لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد.
وحدد فايلر برنامج يتماشي مع توقيت مواجهة صن داونز، للتعود عليه من جانب اللاعبين.
وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.
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