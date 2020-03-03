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فايلر يجتمع بالجهاز المعاون فى فندق الإقامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وباقى أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالفترة التى تسبق مواجهة بطل جنوب أفريقيا، سواء فيما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.

 

ووضع فايلر برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ الفريق في تنفيذه ابتداء من  اليوم بعد الإكتفاء بمران خفيف أمس لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد.

 

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وحدد فايلر برنامج يتماشي مع توقيت مواجهة صن داونز، للتعود عليه من جانب اللاعبين.

 

وتراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة خوض مران أمس على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين فى الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح أمس، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذى يُرافق الفريق فى جنوب أفريقيا على حضور المران.

 

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

 

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