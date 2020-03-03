شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج بعثة الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فى الثالثة عصرا على ملعب الجامعة للتكنولوجيا فى مدينة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق في نفس توقيت المباراة للتأقلم على الأجواء قبل جولة الإياب أمام صن داونز التى تقام على استاد لوكاس موريبي يوم السبت الحاسمة لتذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير على ملعب المباراة في بريتوريا في الثالثة عصر الجمعة المقبل، وهو نفس توقيت مباراة الفريق أمام صن داونز.

ووفقا لنظام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخوض الفريق الضيف حصة تدريبية على الملعب الرئيسي الذي تقام عليه المباراة.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم السبت الماضي في حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.