تعرف على برنامج بعثة الأهلى قبل مواجهة صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس فى الثالثة عصرا على ملعب الجامعة للتكنولوجيا فى مدينة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل.
واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق في نفس توقيت المباراة للتأقلم على الأجواء قبل جولة الإياب أمام صن داونز التى تقام على استاد لوكاس موريبي يوم السبت الحاسمة لتذكرة التأهل إلى دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
ووفقا لنظام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخوض الفريق الضيف حصة تدريبية على الملعب الرئيسي الذي تقام عليه المباراة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم السبت الماضي في حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.
وتراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة خوض مران أمس على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين فى الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح أمس، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذى يُرافق الفريق فى جنوب أفريقيا على حضور المران.
وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.
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