شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يشترط توقيع "تعهد نزاهة" قبل الترشح لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

ويعتبر هذا التعهد بمثابة إقرار من المرشح بعدم سقوطه فى فخ تعارض المصالح الذى تحرمه اللائحة الجديدة، وحال ثبوت تورط المرشح فى أى شبهة تعارض مصالح بين عمله الخاص وعضوية اتحاد الكرة، سيكون معرضا للخروج من السباق الانتخابى حال تم الطعن عليه.

واستقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.

وتعتبر أهم البنود التى شملتها اللائحة الجديدة ما يلى:

استمرار بند الـ8 سنوات (بحيث لا يُسمح لأى عضو خوض الانتخابات أكثر من دورتين).

وضع حد أقصى لسن المرشحين سواء على منصب الرئيس أو العضوية وهو 70 عاما.

تفعيل بند تضارب المصالح بحيث لا يسمح لأى عضو بالعمل في مجال الاعلام أو التسويق الرياضى أو أي مجال يتأثر بعمله في اتحاد الكرة.

Advertisements

زيادة عدد أعضاء العنصر النسائى في المجلس الجديد إلى اثنتين.

ومن المقرر أن يصيغ الاتحاد الدولى لكرة القدم هذه البنود قبل عرضها على اتحاد الكرة والجمعية العمومية للجبلاية لاعتمادها قبل الانتخابات المقبلة.