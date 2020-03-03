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الأهلى يتدرب عصر اليوم على ملعب كلية التكنولوجيا فى بريتوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه فى الثالثة عصر اليوم على ملعب كلية التكنولوجيا (الجامعة) فى مدينة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

 

وحدد الجهاز الفنى، الثانية والنصف ظهر اليوم لتجمع الفريق داخل فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب التدريب.

 

وأدى الأهلى مرانا خفيفا أمس فى أحد الحدائق المجاورة لفندق الإقامة، لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد العضلى، فيما يبدأ الجهاز الفنى اعتبارا من اليوم تنفيذ النواحى الفنية والخططية التى يرغب فى تطبيقها خلال مواجهة صن داونز.

 

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ويبحث الأهلى عن العودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق على بطل جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل.

 

ووصلت بعثة الأهلي أمس إلى مدينة بريتوريا في رحلة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات منذ الإقلاع من مطار القاهرة مساء الأحد الماضي.

 

وتضم قائمة الأهلى فى جنوب افريقيا كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

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