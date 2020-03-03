شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. المصرى يطير إلى المغرب بالكمامات لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت، منذ قليل، بعثة فريق المصرى البورسعيدى إلى المغرب لمواجهة فريق نهضة بركان المغربى فى إياب منافسات دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد 8 مارس الجارى.

وحرص بعض لاعبى الفريق على ارتداء الكمامات خلال مغادرتهم، تجنبا لمرض الكورونا المنتشر فى الفترة الأخيرة فى عدد من الدول، وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت أول أمس على استاد السويس الجديد، وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

ومن المقرر أن يجرى اللاعبون تدريبات استشفائية فور الوصول إلى المغرب ، حيث يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين نحو 60 كيلو متراً.

وكان محمود جابر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى توجه إلى المغرب قبل سفر البعثة بيومين، لبحث ترتيبات إقامة بعثة المصرى الفريق هناك لحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة لتسهيل الأمور على فريق الكرة خشية تعرض اللاعبين للإجهاد.

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

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وطالب عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفريق المصرى لاعبيه بالحفاظ على صورة مصر في المحافل الخارجية لاسيما بعد الاحداث السيئة التي شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك في الامارات وتركت انطباعاً سيئاً للغاية مشدداً على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الاعتراض على التحكيم.

وعلى نفس الوتيرة طالب طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من أجل مواصلة تمثيل الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية وتعويض جماهير بورسعيد عن النتائج المتراجعة على صعيد بطولة الدورى وكأس مصر.