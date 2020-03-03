عبد الحفيظ: جاهزون لمواجهة صن داونز ونتيجة مباراة الذهاب خارج حساباتنا

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وقال مدير الكرة: مباراة الذهاب التي اقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، صفحة وانتهت في حسابات الجهاز الفني واللاعبين ونخوض مباراة يوم السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.
وأوضح عبد الحفيظ أن فريق صن داونز من أفضل فرق القارة السمراء بعد المردود الذي قدمه على الصعيد القاري، والذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسا وخصما قويا، وليس فريقا سهلا على الإطلاق.
وأكد مدير الكرة أن مواجهة الفريقين "الأهلى وصن داونز" التى ستقام يوم السبت المقبل ستكون صعبة على الفريقين، وأن نتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلي والذي يلعب على أن المباراة المقبلة هي الأولى والتي يسعي من خلالها إلى تحقيقه هدفه ببلوغ نصف نهائى البطولة.
وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي في حالة من التركيز الشديد، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.
وكان الأهلى قد اكتفى بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على إحدى الحدائق التى تبعد أمتارا قليلة عن فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة، والمقرر لها الثالثة عصرالسبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.
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