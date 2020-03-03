فيديو.. ماذا يفعل الزمالك أمام الترجى على الأراضى التونسية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليكون الفوز الثانى على التوالى الذى يحققه على الفريق التونسى، بالنتيجة نفسها، بعدما سبق وأن حقق الفوز عليه فى السوبر الإفريقى ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الغرافة القطرى. وينتظر الزمالك مباراة الحسم أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، التى ستقام على ملعب رادس، لذا يستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو جراف التالى ماذا يفعل الأبيض عندما يواجه الترجى التونسى على الأراضى التونسية. 4 مباريات خاضها الزمالك أمام الترجى فى تونس بواقع 3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى البطولة العربية. Advertisements فاز الزمالك على الترجى مرتين فى تونس 2 / 1. تعادل الفريقان فى مباراة واحدة بالبطولة العربية 1 / 1. الترجى حقق انتصارا وحيدا على الزمالك فى تونس. 6 أهداف أحرزها الزمالك فى شباك الترجى بتونس. 6 أهداف استقبلها الزمالك من الترجى فى تونس. التقى الفريقان فى مباراتين بدور الثمانية فى تونس. 2002 تعادل الزمالك مع الترجى 1 / 1 فى دور الثمانية. 2005 فاز الزمالك على الترجى 2 / 1 فى دور الثمانية. خسر الزمالك لقب إفريقيا على الأراضى التونسية مرة وحيدة عام 1994، بنتيجة 3 / 1 بعدما انتهى لقاء الذهاب فى القاهرة بالتعادل السلبى.

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