سوبر كورة.. الأهلى والزمالك يتفوقان على ليفربول وريال مدريد وبرشلونة فى فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تواضع مستوى الكرة المصرية وغياب المحفزات على النجاح متمثلة فى منع الجماهير والبنية التحتية ومشاكل الحكام إلا أن قطبى الكرة فى مصر يقدمان أرقاما مثيرة للدهشة وكان آخرها الحصاد المذهل لكليهما فى الشهر الماضى.
وخلال فبراير المنقضى، لم يتجرع أى من القطبين الهزيمة فى 6 مباريات خاضاها محليا وقاريا، دون احتساب مباراة القمة الملغية ضمن أجندة اللقاءات الملعوبة فعليا فى فبراير، وكذلك اعتبار مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والتى أقيمت بالإمارات، منتهية على وقع التعادل السلبى حسب ما تنص لوائح الفيفا.
الغريب أن الأهلى والزمالك بأرقامهما هذه تفوقا على عمالقة الكرة العالمية الأكثر شعبية فى مصر والعالم العربى، وهم ليفربول وريال مدريد وبرشلونة.
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ويحل الزمالك المصرى ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجى الرياضى التونسى، على ملعب رادس في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم الأبيض مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ويسعى الزمالك للخروج بنتيجة إيجابية للتأهل لدور نصف النهائي.
وكشفت تقارير صحفية تونسية عن أن فيروس كورونا القاتل بات يهدد موقعة الترجى ونظيره الزمالك المقرر إقامتها التاسعة مساء الجمعة القادم على الملعب رادس ، بعدما أعلنت وزارة الصحة التونسية اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من المواجهة الحاسمة في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
واكتفى الأهلى بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على إحدى الحدائق التى تبعد أمتارا قليلة عن فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.
وتراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة خوض مران أمس على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين فى الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح أمس، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذى يُرافق الفريق فى جنوب أفريقيا على حضور المران.
وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.
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