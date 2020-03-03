شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى والزمالك يتفوقان على ليفربول وريال مدريد وبرشلونة فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تواضع مستوى الكرة المصرية وغياب المحفزات على النجاح متمثلة فى منع الجماهير والبنية التحتية ومشاكل الحكام إلا أن قطبى الكرة فى مصر يقدمان أرقاما مثيرة للدهشة وكان آخرها الحصاد المذهل لكليهما فى الشهر الماضى.

وخلال فبراير المنقضى، لم يتجرع أى من القطبين الهزيمة فى 6 مباريات خاضاها محليا وقاريا، دون احتساب مباراة القمة الملغية ضمن أجندة اللقاءات الملعوبة فعليا فى فبراير، وكذلك اعتبار مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والتى أقيمت بالإمارات، منتهية على وقع التعادل السلبى حسب ما تنص لوائح الفيفا.

الغريب أن الأهلى والزمالك بأرقامهما هذه تفوقا على عمالقة الكرة العالمية الأكثر شعبية فى مصر والعالم العربى، وهم ليفربول وريال مدريد وبرشلونة.

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ويحل الزمالك المصرى ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجى الرياضى التونسى، على ملعب رادس في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حسم الأبيض مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ويسعى الزمالك للخروج بنتيجة إيجابية للتأهل لدور نصف النهائي.