شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مائدة إفطار الأهلى فى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خلد لاعبو الاهلي للراحة منذ قليل بعدما أنتهوا من تناول وجبة الأفطار صباح اليوم،الثلاثاء، بفندق الأقامة بمدينة بريتوريا قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل في أياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ لاعبو فريق الأهلى تناول وجبة الأفطار من الثامنة والنصف وخلدوا للراحلة في غرفهم قبل تناول وجبة الغذاء المقرر لها الحادية عشر والنصف من صباح اليوم ثم التحرك إلى ملعب الجامعة الذى سيتدرب عليه الفريق في الثالثة من عصر اليوم وهو نفس توقيت المباراة، وجاءت وجبة الإفطار خفيفة عبارة جبن ومربى وبيض بجانب الفاكهة.

ويقوم الشيف محمد الدالي الذى أصطحبه الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا بتجهيز وجبات الفريق على مدار اليوم في قاعة مُخصصة للاعبين من أجل تناول الوجبات فيها بعيداً عن مطعم الفندق.

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وكان الأهلى قد أكتفى بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على إحدى الحدائق التى تبعد أمتارا قليلة عن فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة، والمقرر لها الثالثة عصرالسبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

وتراجع رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، عن فكرة خوض مران أمس على ملعب الجامعة كما كان مُقرراً من قبل ، وقرر خوض مران خفيف للاعبين فى الحديقة وكان المران عبارة عن فك عضلات واستشفاء وأداء بعض الفقرات البدنية واللعب بالكرة، وجاء قرار فايلر بسبب رحلة الطيران الشاقة التى استغرقت أكثر من عشر ساعات منذ إقلاع الطائرة فى الحادية عشرة و20 دقيقة من مساء الأحد، حتى وصول البعثة لفندق الإقامة فى بريتوريا فى التاسعة والربع من صباح أمس، وحرص محمود الخطيب رئيس النادى ورئيس البعثة ومعه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة والذى يُرافق الفريق فى جنوب أفريقيا على حضور المران.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.