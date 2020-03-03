صور.. الحكم الدولى محمود البنا يتعرض لحادث سير وتحطم سيارته

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الألهية الحكم الدولى محمود البنا من الموت بعد تعرضه لحادث سير بسيارته الخاصة أدي إلى تحطيم سيارته

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا للحادثة أظهرت تحطم السيارة الخاصة بالحكم الدولى محمود البنا.

وأعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، نجاح جميع الحكام المشاركين فى معسكر تقنية الفيديو خلال الأيام الماضية.

وقال الغندور، إن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكم ساحة، 19 حكم فيديو، 16 حكم مساعد فيديو، بمجموع 52 حكما.. وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدورى ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 فى الملعب وحكمان فى غرفة الفيديو.

وكشف الغندور أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.