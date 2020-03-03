"الجحيم والرعب وعش الغربان" .. من ينتصر فى معركة الأرض بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

إذا أردت أن تسطو على خصمك فعليك أولا بحماية أركان أرضك، معرفة كل تفاصيل المنطقة التي تقف فوقها ستمنحك حتما سلاحًا إضافيا في معركة فرض السيطرة، تصدير الخوف لكل ما يحاول الاقتراب من أرضك لا يكتسب بل ينتزع والهروب من ملاقاتك على أرضك يصبح مع مرور الوقت ورقتك الرابحة في كسب الرهان.

الكرة لم تكن بعيدة يوما عن نظرية فرض السيطرة على الأرض، فلديك 22 رجلا يركلون بأقدامهم كرة لكن مع كل ركلة تسدد وتسكن الشباك يضع بذلك حجرا في تأسيس مملكة يرفع عليها علمه في نهاية البطولة.

8 فرق يتنافسون لنيل اللقب الأغلى داخل القارة السمراء، ما بين فريق يعيش على مجد ماضي ويسعى لاستعادته بعد سنين، وأخر على بعد خطوة من انجاز لم يسبق لأي فريق الوصول له، وما بين هذا وذاك من يرغب في اثبات أحقيته بالتواجد بين كبار أفريقيا.

معركة الأرض في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا ستدور رحاها على 5 ملاعب وهم (القاهرة - محمد الخامس- رادس- تي. بي. مازيمبي - لوكاس موريبي)، التي ستكون معقل لكل من الأهلي والزمالك والترجي وصنداونز ومازيمبي في خلال صراعهم لاستكمال المشوار نحو اللقب الأفريقي.

بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، استطاع استغلال سلاح الأرض وهزيمة كل من الأهلي والزمالك في 3 مناسبات على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، الزمالك كان حاضرا في هزيمتين على هذا الملعب الأولى كانت في دور المجموعات والثانية خلال نهائي البطولة ويومها فاز صنداونز بنتيجة 3-0.

ملعب لوكاس موريبي شهد أيضا على خسارة الأهلي التاريخية على يد صنداونز بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في نتيجة هى الأولى في سجل الأهلي بتاريخ دوري أبطال أفريقيا.

الاستاد الأولمبي برادس

مؤخرا وخلال السنوات الماضية منذ قدوم معين الشعباني إلى الإدارة الفنية للترجي التونسي، ظل صعب المنال على فرق أفريقيا والخروج منها فائزين، ليسجل المدرب الوطني هناك رقما جديدا باسمه بعدما استطاع الحفاظ على سجل فريق الترجي الخالي من التعادل او الهزيمة على ملعب رادس خلال الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا.

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واستطاع فريق الترجي التونسي التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس في مواسم 2011 و 2018 و 2019 لكن في نفس الوقت خسر اللقب في مناسبتين عامي 2010 لحساب مازيمبي و2012 بعد الخسارة في رادس أمام الأهلي.

ستاد تي بي مازيمبي

ملعب تي. بي. مازيمبي الواقع في لوبومباشي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، يطلقون عليه ملعب الموت أو عش الغربان هو واحد من أصعب الملاعب في أفريقيا على جميع الفريق التي تحل عليه ضيفا، ففريق مازيمبي لم يتعرض للهزيمة على هذا الملعب خلال السنوات الأخيرة، وشهد تتويج الفريق بدوري الأبطال في 2015 والكونفدرالية في 2016 و2017 وكأس السوبر الأفريقي في 2016.

ستاد القاهرة

خلال سنوات عدة ظل ملعب القاهرة حاضرا بقوة وعامل حسم للفرق المصرية والمنتخبات في البطولات الأفريقية المختلفة، لكن بعدما عام 2012 وعلى إثر حادثة بورسعيد تعرض الملعب للغلق، لكنه فتح ابوابه خلال نهائي الكونفدرالية الأفريقية عام 2014 حين توج باللقب على حساب سيوي سبورت الإيفواري ليغلق بعدها مرة أخرى، ليكون الأهلي والزمالك حاضرين هناك في برج العرب الذي شهد انجازا وحيدا للفريق الأبيض بالكونفدرالية العام الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

مع عودة ستاد القاهرة في عام 2020 فاز الأهلي على صنداونز الذي لم يهزم خلال مشواره في لقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام، فيما فاز الزمالك على الترجي التونسي حامل اللقب في أخر موسمين.

مركب محمد الخامس

الملعب الواقع في مدينة الدار البيضاء بالمغرب تم بنائه في عام 1955م ثم أعيد بنائه عام 1999م ويتسع لـ 45.891 مشجع، يرتاده فريقي الوداد والرجاء هناك في المغرب، حيث شهد خلال ذهاب دور الثمانية على فوز فريق الرجاء على مازيمبي بنتيجة هدفين دون رد، ليسجل بذلك أول هزيمة للفريق الكونغولي في الأدوار الإقصائية، كما استثمر فريق الوداد مركب محمد الخامس في الفوز على النجم بهدفين دون رد.

من الشواهد التي كانت حاضرة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا خسارة أوائل المجموعات، بعدما فاز الأهلي على صنداونز واستطاع الزمالك الفوز على الترجي التونسي، وسقوط النجم الساحلي أمام الوداد المغربي، كما خسر مازيمبي أمام الرجاء المغربي.