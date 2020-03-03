محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط
كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن الجهات الأمنية سمحت بحضور 30 ألف مشجع لمباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره التوجولي ، لكن اتحاد الكرة يرغب في زيادة العدد.
ومن المقرر أن يحل منتخب توجو ضيفًا على المنتخب المصري يوم 26 من الشهر الجاري لحساب الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 والتي ستقام في دولة الكاميرون.
وقال مصدر في اتحاد الكرة من خلال تصريحات لمصراوي، إن الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 30 ألف مشجع في هذه المواجهة لكن إدارة الاتحاد أبدت رغبة في زيادة العدد إلى 50 ألف نظرًا لأهمية هذه المواجهة.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر الاتحاد المصري بأن مباراة الجولة الثالثة يوم 26 مارس في القاهرة على أن تكون مباراة الجولة الرابعة في توجو يوم 29 من نفس الشهر.
المنتخب المصري كان قد دشن مشاركته في التصفيات بتعادل مخيب للآمال مع كينيا بهدف في كل شبكة ثم تعادل أخر مع جزر القمر خارج الديار بدون أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الأمن حدد 30 ألف مشجع لمباراة المنتخب وتوجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.