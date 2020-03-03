بالمواعيد والقنوات الناقلة.. قمتان ألمانية وإنجليزية.. وظهور محترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تستأنف اليوم مباريات دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بمواجهتين.
في تمام العاشرة إلا الربع يحل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضيفا على تشيلسي، على ملعب ستامفورد بريدج.
وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.
كما يستضيف وست بروميتش ألبيون بقيادة مدافعه أحمد حجازي، فريق نيوكاسل يونايتد الساعة العاشرة مساءً.
وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.
وفي الدور ربع النهائي لكأس ألمانيا، يحل بايرن ميونيخ ضيفا على شالكه على ملعب فيلتينس ارينا، الساعة العاشرة إلا الربع.
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