أشرف صبحي : التحكيم أحد أهم أسس النجاح في الرياضة

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التحكيم الرياضي هو أحد أهم أسس النجاح خاصة وأنه يضع الأطر والحدود للمنافسة المشروعة داخل الساحات الرياضية . وتابع الوزير خلال كلمته بافتتاح المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان " إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم" والذي تنظمه اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أن مناقشة ووضع القاوانين والتحكيم الرياضي يزيد من فرص التنافس الشريف ويساهم بشكل كبير في تحقيق النجاح . المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم" والذي تنظمه اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أن مناقشة ووضع القاوانين والتحكيم الرياضي يزيد من فرص التنافس الشريف ويساهم بشكل كبير في تحقيق النجاح . وافتتح المؤتمر الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنسق العام للمؤتمر.

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