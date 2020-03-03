هشام حطب : المؤتمر العربي للرياضة والقانون تتويج لنجاح منظومة الرياضة المصرية

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن انعقاد المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان " إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم" والذي تنظمه اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في مصر هو تتويج للنجاحات

التي حققتها الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال حطب لال كلمته بافتتاح المؤتمر أن الرياضة المصرية حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة نتاج التعاون المستمر والتناغم المتواجد بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة مشيدا بجهود القائمين

على المؤتمر والذي يمثل أهمية كبرى في مجال الرياضة بصفة عامة .

وافتتح المؤتمر الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنسق العام للمؤتمر.