سحر عبد الحق تشارك في مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مشروع كوني متميزة

شاركت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية في المؤتمر الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة للاعلان عن تفاصيل مشروع كوني متميزة لدوري الكرة الخماسية لتلميذات المدارس بدعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

عقد المؤتمر بمقر الوزارة بحضور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة بوزارة التربية والتعليم والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة .

وتقام فعاليات دورة كوني متميزة لكرة القدم الخماسية لتلميذات المدارس بمحافظة الإسكندرية في الفترة من

17 مارس حتي 20 مارس الجاري بمشاركة 24 فريق من 24 محافظة يمثلهم 240 لاعبة بحيث يضم كل فريق 8 لاعبات من محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والاسكندرية والسويس والإسماعيلية ويورسعيد وجنوب سيناء والجيزة وبني سويف والمنيا وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر والبحر الأحمر ومطروح واسوان .

والقت سحر عبدالحق كلمة في المؤتمر أعربت خلالها بسعادتها باستجابة وزارة الشباب والرياضة لطلبها باقامة دورات للمدارس من خلال منتخبات تمثل المحافظات المختلفة من أجل انتقاء أفضل العناصر كنواة للمنتخبات والاندية ، وأكدت علي دعمها الكامل لمثل هذه

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المشاريع التي تهدف للنهوض بكرة القدم النسائية وان البداية لابد وأن تكون من المدارس والتركيز علي السن الصغيرة لإنشاء قاعدة سليمة للعبة في مصر .

وكشفت عبد الحق عن انشاء منتخب مصر تحت 15 سنة بالإضافة للمنتخب الأول بعد النجاح في انشاء منتخب الشابات تحت 20 سنة والذي يضم أحدي اللاعبات تم اختيارها من مشروع 1000 حلم 1000 بنت الذي أقيم بأربع محافظات بالصعيد بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

كما وجهت عبد الحق الشكر للدكتورة جيهان علام والدكتورة ايمان حسن علي الاستجابة لطلبها بمنح طالبات المدارس المشاركات في دوري المدارس الحافز الرياضي أسوة بلاعبات الأندية .

فيما اثني عمرو حداد علي مجهودات سحر عبد الحق في إعادة الكرة النسائية للمشاركات الدولية بعد توقف ثلاثة سنوات مشيرا إلي تعاونها الكبيرة لاكتشاف المواهب والعناصر المميزة بالتعاون مع الوزارة من خلال مشروع 1000 حلم 1000 بنت ومختلف المشاريع في الفترة المقبلة.