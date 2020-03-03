أشرف صبحي: أنا وزير الدولة.. ولست ممثلاً لأى مؤسسة رياضية

فتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، قلبه وعقله لرجال الصحافة والإعلام فى اللقاء الموسع الذى عقده ظهر أمس الأول الأحد، واستمر 4 ساعات، كشف خلالها عن العديد والعديد من الأمور التى شهدتها الرياضة المصرية مؤخراً، وعلى رأسها أزمة مباراتى الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى بالإمارات ثم اللقاء المحلى فى الدورى.

تعديل قانون الرياضة

وأبدى صبحى دهشته من محاولة البعض الزج بوزارة الرياضة فى الأزمة، متسائلين بكل غرابة أين وزارة الرياضة من الأحداث وأين الوزير؟

وشدد وزير الرياضة على أنه يعمل وفقاً لصلاحيات محددة ولا يمكن أن يتدخل إلا فى الأوقات التى تسمح له بذلك وفقاً للقانون، وللأسف القانون الجديد يمنعنى من القيام ببعض الأمور بسبب سحب بعض الصلاحيات، وهذا الأمر لن يستمر طويلاً لأننا بصدد اعتماد تعديلات القانون من مجلس النواب خلال الأيام القادمة،

وواصل عندما يكون هناك أى أزمة فى الوسط الرياضى، تتم متابعتها بشكل جيد من قبل الوزارة، ونقوم بالصبر لحين قيام كل طرف فى المنظومة بدوره، قبل التدخل لحل الأمور، ولكن فى بعض الأحيان، تكون الأزمة مرتبطة بالأندية الجماهيرية، وهنا يكون التأثير أكبر ومتناقض، ويسعى كل جمهور لتفسير الأمر وفقا للانتماءات وليس الحقيقة، وهنا يكون العلاج بالقانون وليس بالقوة والدعاية.

أزمة السوبر المصري

وانتقل وزير الرياضة للحديث عن السوبر المصرى الأخير قائلاً: الأهلى والزمالك هما كريمة الرياضة المصرية، وطالبت بضرورة أن نستضيف مباريات وأحداث عالمية، وكذلك أن نورد مبارياتنا للخارج من أجل الاستفادة من شعبية الناديين، وقد خرجت المباراة بصورة جيده على المستوى الفنى وكانت قوية، وللأسف انتهت بأحداث مؤسفة تكون عقوبتها من الجهة التى تدير وهى اتحاد الكرة، وليست الوزارة.

واعترف صبحى بعدم وجود تنسيق فى المواعيد الخاصة بمباراتى السوبر وقمة الدورى بين الأهلى والزمالك والمواعيد الخاصة بها والفترات الزمنية

وبالتالى طبيعى أن تحدث مشكلة وأزمة، لكن ليس هذا من اختصاص الوزارة.

وعن انسحاب الزمالك من قمة الدورى قال صبحى إن أحد الأطراف وجد أن من مصلحته عدم خوض اللقاء والانسحاب للاستعداد لمباراة أخرى أهم من وجهة نظره، وهذا حقه وسوف يحاسب عليه أمام جمعيته العمومية كمجلس إدارة يتحمل نتيجة قراراته، ولكن تنفيذ العقوبات طبقاً للقانون لن يتدخل فيها أحد، وسوف ندعم الاتحاد فى كل قراراته ما دامت تتفق مع القانون واللوائح.

لجنة إدارة الأزمات

وشدد صبحى على أنه وزير الدولة وليس ممثلاً لأى مؤسسة رياضية، وأنه يتعامل مع الجميع بنفس الدرجة، والدليل أننى حضرت كل لقاءات الفرق المصرية فى البطولات الإفريقية أهلى وزمالك ومصرى، وتحدثت مع سالم الشامسى، رئيس نادى بيراميدز، قبل مباراته أمام بطل زامبيا بالكونفدرالية الإفريقية لمؤازرته، وأخبرته بأنه كان سيحضر المباراة لو كانت فى مصر لأن الوزارة تدعم الرياضة والاستثمار فيها، وأضاف صبحى أنه أبلغ الشامسى بأن بيراميدز فريق مصرى وإذا واجهته أى أزمة أو عوائق فسيتم حلها على الفور.

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وكشف وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة ستضم حكماء من كبار الكرة ويتم التواصل الإعلامى من خلال اللجنة، التى ستضم فى عضويتها محمود أبورجيلة وفاروق جعفر وعصام عبدالمنعم والدهشورى حرب، بالإضافة إلى أن حسن شحاتة سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة.

3 أزمات كبري

وطالب الوزير من يدعى غياب الوزارة عن الأحداث أن يتحرى الدقة، مشيراً إلى أن الوزارة منذ توليه المسيرة فى شهادات

العديد من الأزمات، ولكن هناك 3 أزمات كبرى هى الأبرز ومثلت معوقات كبيرة وتدخلنا سريعاً لحلها، والأزمة الأولى كانت بين نادى الزمالك واللجنة الأوليمبية والخاصة باللائحة والجمعية العمومية، واستمرت مدة عام وفى النهاية تم حلها وطبقنا القانون، ثم أزمة النادى الأهلى وتم حلها بالتواصل مع مجلس الإدارة، وعقد جلسة ودية معهم، وانتهت بسلام وخوض المباريات فى الدورى.

وثالث الأزمات هى الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية والخاصة بمباراة القمة التى انتهت بهدوء بعد التنسيق مع الجهة التى تديرها، هذا بخلاف باقى الأزمات التى تسمى أزمات وقتية، ونجحنا فى تخطيها بكل نجاح.

ورد صبحى على ادعاءات البعض بأن الوزارة لم تقدم الدعم اللازم للاتحادات استعداداً للدورة الأوليمبية، مؤكداً أنه تم صرف مبلغ 150 مليون جنيه خلال أيام وهى الدفعة الخامسة من الوزارة إلى اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وكل الأمور مثبتة بالمستندات, أى كلام آخر هو محاولة للبحث عن شماعة مبكرة لأى إخفاق غير مقبول وسيواجه بكل حسم.

مواجهة الكورونا

وقال صبحى إن وزارة الرياضة تواجه «كورونا» من خلال رفع درجة وعى الرياضيين المشاركين فى بطولات دولية، ونظمنا ندوة تثقيفية من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضى لرفع الوعى الثقافى الصحى للرياضيين المشاركين فى بطولات دولية خارج حدود الوطن.

وقد تناولت الندوة طرق التعرف على المرض وطبيعته والأعراض التى تظهر على المصابين به وقد تم التركيز خلال الندوة على سبل وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الرياضيين والفرق الرياضية المختلفة، وكذلك المساهمة والعمل على نشر الوعى بسبل الوقاية داخل المجتمع.

وكشف صبحى عن مفاجأة بافتتاح أول مشروع استثمارى وهو نادى النادى الذى تقوم فكرته على تقديم خدمة مثل كبار الأندية لكن بأسعار اقتصادية، وسيكون له لائحة خاصة ومجلس أمناء يتم تعيينه من الوزير، كما يمكن التنازل عن العضوية بمقابل مادى.

ووجه صبحى الشكر لجماهير الزمالك والأهلى للصورة الحضارية التى ظهروا بها خلال ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، التزام شديد وتشجيع متواصل، ولا شك أنه يدعم التحرك الذى قمت به قبل المباراة مع وزير الداخلية لنقل المباراتين إلى استاد القاهرة وزيادة أعداد الحضور إلى 30 ألف مشجع، وأيضاً سيكون داعماً قوياً لإنجاح تحرك الوزارة لإعادة الجماهير إلى المدرجات فى كل البطولات.