الليلة.. ليفربول يصطدم بتشيلسي في مواجهة نارية بكأس الاتحاد الإنجليزي

تتوجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب ستامفورد بريدج لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي تشيلسي وليفربول ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

يدخل فريق تشيلسي المباراة سعيًا عن تحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي مستغلاً سلاحي الأرض والجمهور في مواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا ومتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يأمل فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، في تعويض النتائج السلبية

للفريق في الفترة الأخيرة، خصوصًا السقوط المدوي على الملعب نفسه بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وقلل لامبارد في تصريحاته قبل المباراة من خطورة ليفربول، قائلًا: "ليفربول صاروا بشرًا بعد الهزيمة. لكننا نتحدث عن مباراة واحدة إنه فريق قوي وكان في حالة رائعة هذا الموسم سيتعين علينا أن نكون في أفضل

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حالاتنا".

وواصل: "لا أمانع في خوض مباريات في منتصف الأسبوع، كأس الاتحاد مسابقة كبيرة، المباريات المسائية تمنحنا أجواءً مختلفة، ومواجهة ليفربول من المباريات الكبيرة دائمًا بالنسبة لنا".

على الجانب الآخر يدخل فريق ليفربول المباراة عقب الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق أمام واتفورد في الجولة الماضية بالبريمييرليج.

ويبحث ليفربول، بقيادة الألماني يوجن كلوب، عن مصالحة جماهير الريدز الغاضبة بعد الخسارة الأولى للفريق هذا الموسم.

ويعول ليفربول على تشكيلة مدججة بالنجوم، في مقدمتهم لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي يبحث عن استعادة بريقه وقيادة الريدز للتأهل إلى ربع نهائي البطولة.