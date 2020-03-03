موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020 من أجل مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي، التي ستقام في إطار مواجهات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم: ستنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسودان، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت المملكة العربية الربع مساءً بتوقيت مصر والسودان، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي: ستذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports HD 2 الحاصلة على حقوق بث البطولة، وذلك بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف، كما ستنقل عبر قنوات BBC One و Idman Azerbaycan و Varzish Sport HD . البطولة، وذلك بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف، كما ستنقل عبر قنوات BBC One و Idman Azerbaycan و Varzish Sport HD . تأهل تشيلسي إلى الدور الحالي من البطولة على حساب فريق هال سيتي بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل ليفربول على حساب فريق شروسبري تاون بعد التغلب عليه بهدف من دون رد في الدور الرابع من البطولة. شاهد المباراة في موعدها من هنا...

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