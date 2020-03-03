حملة بين لاعبي الأهلي لدعم مروان محسن

تعاطف عدد من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زميلهم مروان محسن فى مواجهة الانتقادات القوية التى تعرض لها عقب لقاء صن داونز الأخير في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حرص وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق، على توجيه رسالة للاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن البعض لا يلاحظ أدواره داخل المستطيل الأخضر، كما نشر مؤمن زكريا، مهاجم الفريق السابق، أيضًا رسالة

دعم لمروان فى مواجهة الانتقادات.

تعرض مروان لهجوم حاد من جانب مشجعى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإهداره فرصًا عدة فى لقاء صن داونز.

كان الأهلي حقق فوزًا مهمًا على ضيفه الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بهدفين من دون رد سجلهما التونسي علي معلول.