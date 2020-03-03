رياضة | بعد خسارة الكلاسيكو.. ظهور أول أزمة بين لاعبي برشلونة والجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة الكلاسيكو.. ظهور أول أزمة بين لاعبي برشلونة والجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من​ الاستياء على لاعبو فريق ​برشلونة من تصرفات​ مساعد كيكي سيتين المدير الفني للفريق إدير ​سارابيا خلال مباراة الكلاسيكو ضد ​ريال مدريد​ والتي كانت على ملعب البيرنابيو وفاز بها الملكي بنتيجة 2-0 في اطار منافسات الدوري الإسباني.

ووفقًا لتقارير صحفية اسبانية فان ادير انفعل كثيرا ، وغضب خلال المباراة بسبب الاداء الذي ظهر به اللاعبون كما عبر عن استيائه في اكثر من موقف مما اسار استياء وانزعاج لاعبي برشلونة داخل غرفة الملابس.

وأوضحت التقارير أن لاعبي برشلونة يرون أن سارابيا ليس هو الرجل المناسب القيادة الفريق من على مقاعد البدلاء.