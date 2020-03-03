رياضة | ميسي ينقلب على كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي ينقلب على كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أصداء خسارة برشلونة في الكلاسيكو الماضي ضد ريال مدريد متواصلة، حيث فجرت تلك الهزيمة بعض الأزمات داخل البيت الكتالوني.

وذكرت تقارير إسبانية اليوم، أن نجم الفريق ليونيل ميسي أبدى استنكاره وغضبه الشديد في غرف خلع الملابس في أعقاب تلك الهزيمة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار الإنجليزية، نقلاً عن برنامج "الشرينجيتو" الإسباني، أن ميسي غضب من تكتيك مدربه كيكي سيتين في المباراة.

وذكر أحد لاعبي برشلونة القدامى "إدواردو إيندا" أن ميسي انفعل بشدة على مدربه بعد المباراة.

Advertisements

وصرح إيندا لبرنامج الشرينجيتو: "لا يمكن مواجهة ريال مدريد بتلك الطريقة ! لا يمكن مواجهة ريال مدريد بتلك الطريقة !" هكذا تحدث ميسي غاضباً بعد المباراة.

وأضاف إيندا: "نظر اللاعبون لسيتين بعد توبيخ ميسي، وظهر عليه علامات الغضب الشديد".

وخسر برشلونة بهدفي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في الكلاسيكو الذي أقيم الأحد الماضي بملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 26 من الليجا، هزيمة كلفت برشلونة ترك الصدارة لغريمة لريال مدريد.