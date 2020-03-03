رياضة | بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يمنح نجم ريال مدريد هدية ثمينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على تكريم إيسكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب مباراة برشلونة، بالكلاسيكو الإسباني.

وتوجه بيريز، عقب نهاية المباراة إلى غرف ملابس الميرنجي، وقام بتهنئة اللاعبين بسبب الفوز، قبل أن يفاجئ لاعبه الإسباني بمنحه قميص يحمل الرقم 300، إشارة منه على عدد مبارياته مع الملكي.

وحملت مباراة برشلونة مشاركة إيسكو الـ"300"، منذ قدومه إلى صفوف الفريق من نادي ريال سوسيداد الإسباني، وبدأ يكتب أرقامه المميزة مع الملكي.

Advertisements

وجاءت مشاركات إيسكو مع الميرنجي كالآتي:-

الدوري الإسباني (200) مباراة، دوري الأبطال (59)، كأس الملك (27)، كأس العالم للأندية (6)، كأس السوبر الأوروبي (4) وكأس السوبر الإسباني (4)، نجح خلالها فى التتويج بـ15 لقباً هى: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، كأس السوبر الإسباني (2)، الليغا (1)، وكأس الملك (1).

وكان ريال مدريد حقق فوزًا على برشلونة، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.