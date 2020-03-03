رياضة | نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح محمد إبراهيم نجم مصر للمقاصة لإمكانية انتقاله إلى الأهلي في أي وقت خاصة في ظل رغبته العودة للمنتخب الوطني.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: ":انضممت للمقاصة من أجل المشاركة والعودة لنفسي ولمنتخب مصر من جديد".

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وتابع: "ميدو واجه سوء حظ غير طبيعي مع المقاصة، اجتهد بشكل كبير ولكن لم يكن موفق ، دعنا ننظر لما هو قادم، نعد الجميع بعودة الفريق مرة أخرى لمكانته الطبيعية بدور المسابقة الثاني".

وأردف: "ابتعادي عن المشاركة مع ميدو كانت وجهة نظر أحترمها، وليس لي أي تدخل فيها، ولكن علاقتي به كانت جيدة واعتبره أخ اكبر".

وعن إمكانية انضمامه للأهلي في المستقبل قال: "لا أفكر في شىء غير المقاصة الأن، ولكن كل شىء وارد".