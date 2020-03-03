شكرا لقرائتكم نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائى ويندى سيتى للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الرابعة عالميا وبطلة العالم للإسكواش، للدور نصف النهائى ببطولة ويندى سيتى للإسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري، لتلحق بالثنائى المصرى، رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، ونوران جوهر المصنفة الثانية، فى

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وفازت نور الشربينى فى مباراة الدور ربع النهائى على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-5, 8-11, 11-9.

وودعت روان العربى البطولة من الدور ربع النهائى عقب خسارتها أمام الانجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 5-11, 14-12, 9-11, 11-7.

Advertisements

وكانت رنيم الوليلى قد تأهلت إلى هذا الدور عقب فوزها على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-8, 11-6.

وفازت نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-8, 11-8.

بذلك تضمن مصر 3 مقاعد فى نصف نهائى البطولة.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

وحصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.